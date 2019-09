Section 375: दर्शकों को पसंद आ रही है अक्षय खन्ना-ऋचा चड्ढा की फिल्म, 2 दिन में कमाए इतने करोड़

ऋचा चड्ढा और अक्षय खन्ना की फिल्म 'सेक्शन 375' शुक्रवार को रिलीज हो गई है। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म की कहानी को और एक्टिंग को काफी पसंद किया जा रहा है। हालांकि फिल्म की शुरुआत धीमी हुई है, लेकिन दूसरे दिन फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी हुई है। दरअसल, ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 1.45 करोड़ कमाए थे, वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 3.07 करोड़ की कमाई की है। तो इस हिसाब से फिल्म ने 2 दिन में 4.5 करोड़ की कमाई कर ली है।

#Section375 jumps on Day 2 [111.72% growth]... Word of mouth has come into play and that is converting into footfalls... Expect further growth on Day 3... Fri 1.45 cr, Sat 3.07 cr. Total: ₹ 4.52 cr. #India biz.