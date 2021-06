फौजियों के साथ अक्षय कुमार ने बिताया वक्त, भांगड़ा करते हुए वीडियो हुआ वायरल

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के कुछ फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन फोटोज- वीडियोज में अक्षय कुमार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और भारतीय सेना के अन्य जवानों के साथ नजर आ रहे हैं। अक्षय कुमार के इन फोटोज और वीडियोज को फैन्स काफी पसंद कर रहे हैं।

कश्मीर में अक्षय कुमार

एक ओर जहां अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं तो वहीं दूसरी ओर बीएसफ के सोशल मीडिया अकाउंट से भी कुछ फोटोज और वीडियोज शेयर किए गए हैं। इन फोटोज और वीडियो को फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में एक्टर के लिए अपना प्यार जाहिर कर रहे हैं।

The Bhangra beats and @akshaykumar couldn't stop himself from joining the buoyant @BSF_Kashmir troops.#Akshay_amidst_BSF_Troops@PMOIndia @HMOIndia @BSF_India @ddnewsSrinagar pic.twitter.com/lMz0xm0EdL