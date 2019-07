Akshay Kumar ने शेयर किया Mission Mangal का नया दमदार पोस्टर, बताया इस दिन रिलीज होगा ट्रेलर

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) , विद्या बालन (Vidya Balan) , सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) की स्टारर फिल्म 'मिशन मंगल' (Mission Mangal) 15 अगस्त 2019 को रिलीज होने वाली है। फिल्म का नया पोस्टर रिलीज किया गया है, साथ ही फिल्म के ट्रेलर रिलीज की डेट भी शेयर की गई है। मिशन मंगल का ट्रेलर 18 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। पोस्टर में इन तीनों सितारों के साथ तापसी पन्नू (Taapsee Pannu), कीर्ति कुल्हरी (Kirti Kulhari), नित्या मेनन (Nithya Menen), शरमन जोशी (Sharman Joshi) जैसे कलाकार अपने किरदार में दिखाई दे रहे हैं। फिल्म का पोस्टर फैंस को काफी पसंद आ रहा है।

इस पोस्टर को अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया हैं। इस नए पोस्टर को शेयर करने के साथ अक्षय कुमार ने कैप्शन में लिखा- ‘एक कहनी, जिसने इंडियन स्पेस साइंस की परिभाषा ही बदल दी! तो फिर तैयार हो जाइए #MissionMangal ट्रेलर, 18 जुलाई को आ रहा है।

Ek kahaani, jisne Indian space science ki paribhasha hi badal di! Get ready for the #MissionMangal Trailer, coming on 18th July.@taapsee @SonakshiSinha @vidya_balan @TheSharmanJoshi @menennithya@IamKirtiKulhari @Jaganshakti @foxstarhindi #CapeOfGoodFilms #HopeProductions pic.twitter.com/2JAiO8dwUH