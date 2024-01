साल 2024 में आएंगी अक्षय कुमार की ये 8 फिल्में, एक्शन से लेकर कॉमेडी और बायोपिक तक सब कुछ

ऐप पर पढ़ें

अक्षय कुमार के फैंस के लिए साल 2024 बहुत शानदार रहने वाला है। खिलाड़ी कुमार की पिछली कुछ फिल्में भले ही बहुत कमाल नहीं रही हैं लेकिन इस साल उनकी कई बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आने जा रही हैं। तो क्या शाहरुख खान की तरह अक्षय कुमार भी बॉक्स ऑफिस पर बैक टू बैक कई ब्लॉबस्टर हिट फिल्में देकर अपने फैंस को सुपर एंटरटेनमेंट देने वाले हैं? चलिए जानते हैं उनकी इन मेगा बजट वाली अपकमिंग फिल्मों के बारे में।

छत्रपति शिवाजी के किरदार में दिखेंगे

लिस्ट में पहले नंबर पर है मराठी फिल्म Vedat Marathe Veer Daudle Saat जिसका हिंदी वर्जन भी दर्शकों के लिए रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में अक्षय कुमार छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभाते नजर आएंगे। इस फिल्म की अनाउंसमेंट के वक्त से ही दर्शक इसे लेकर सुपर एक्साइटेड हैं। फिल्म से अक्षय कुमार का फर्स्ट लुक भी रिलीज किया जा चुका है।

टाइगर श्रॉफ के साथ दमदार वापसी

अक्षय कुमार की अगली मोस्ट अवेटेड मूवी है 'बड़े मियां छोटे मियां', इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ टाइगर श्रॉफ भी होंगे। लोग जहां इस फिल्म को गोविंदा और अमिताभ बच्चन स्टारर पुरानी सुपरहिट फिल्म के साथ जोड़कर देख रहे हैं। वहीं मेकर्स ने साफ किया है कि इस फिल्म का उस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म में दोनों ही स्टार्स को जबरदस्त एक्शन करते दिखाया जाएगा।

साउथ की इस ब्लॉकबस्टर का रीमेक

लिस्ट में तीसरे नंबर पर है साउथ की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म Soorarai Pottru का हिंदी रीमेक, जिसका नाम अभी तक तय नहीं किया गया है। साउथ की यह फिल्म सुपरहिट थी और इसके हिंदी वर्जन को लेकर हर कोई एक्साइटेड है। लिस्ट में अगला नाम है Sky Force का जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल प्ले करते दिखाई देंगे। इस फिल्म में भी अक्षय कुमार का किरदार काफी थ्रिलिंग रहने वाला है।

कॉमेडी से लेकर एक्शन तक सब कुछ

इसके अलावा अक्षय कुमार को C Sankaran Nair की बायोपिक फिल्म में भी काम मिला है। फिल्म में वह लॉयर C. Sankaran Nair का किरदार निभाते दिखाई पड़ेंगे। कॉमेडी फिल्मों की बात करें तो अक्षय कुमार की फिल्म Welcome To The Jungle और Hera Pheri 3 भी अनाउंस की जा चुकी है लेकिन इसके अलावा Singham Again में भी वह फिर एक बार सूर्यवंशी का किरदार निभाते नजर आ सकते हैं।