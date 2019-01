शादी के 18 साल बाद भी इन चीजों के लिए तरस रही हैं ट्विंकल खन्ना, पति अक्षय कुमार को लेकर किए कई खुलासे

अक्षय कुमार और टि्वंकल खन्ना की शादी को आज 18 साल पूरे हो गए हैं । 17 जनवरी 2001 में अक्षय और टि्वंकल शादी के बंधन में बंधे थे। अपनी शादी की 18वीं सालगिरह से एक दिन पहले अक्षय और ट्विंकल से सेलिब्रेशन किया है। उनके सालगिरह सेलिब्रेशन में में बॉलीवुड के कई सितारे नजर आए। लेकिन अपनी शादी की सालगिरह के मौके पर टि्वंकल खन्ना ने एक नहीं दो नहीं बल्कि चार फोटो शेयर कर अपने पति अक्षय से कई शिकायत की है। उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए खुलासा किया की उनकी शादी को 18 साल गुजर गए लेकिन उनके पति अक्षय ने उनकी कई फेवरेट चीजों को उन्हें गिफ्ट नहीं किया है। जिसके लिए वह आज भी तरस रही हैं।

What did your husband give you for your anniversary ? Unfortunately he didn’t give me a private jet #18YearChallenge pic.twitter.com/XnEtWT1dbV — Twinkle Khanna (@mrsfunnybones) January 17, 2019

ऋषि कपूर के साथ फोटो शेयर कर पत्नी नीतू ने लिखा- शादी के 38 साल बाद ऐसा होता है हाल

टि्वंकल ने जो पहली तस्वीर शेयर की है वह शायद काफी पुरानी है। इसमें ट्विंकल प्राइवेट जेट में जाते हुए दिखाई दे रही हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि मेरे पति ने इन 18 सालों में मुझे प्राइवेट जेट नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर चल रहा 10YearChallenge को फॉलो करते हुए ट्विंकल ने इस तस्वीर के साथ #18YearsChallenge भी लिखा।

What did your husband give you for your anniversary ? Unfortunately he didn’t give me a date with my childhood crush Rob Lowe #18yearchallenge pic.twitter.com/0bHTmOq6zi — Twinkle Khanna (@mrsfunnybones) January 17, 2019

दूसरी फोटो टि्वंकल अमेरिकन एक्टर रॉब लोव(Rob Lowe) के साथ फोटो पोस्ट की। जिसका कैप्शन उन्होंने काफी मजेदार लिखा है। टि्वंकल ने लिखा कि आपके पति ने एनिवर्सरी पर आपको क्या दिया? दुर्भाग्यवश उसने मुझे मेरे बचपन के क्रश रॉब लोव के साथ डेट नहीं दी।

What did your husband give you for your anniversary? Unfortunately he didn’t even give me a freshly wrapped Mr Singh just kept all the hugs for himself #18yearchallenge pic.twitter.com/OKvP2UUPGi — Twinkle Khanna (@mrsfunnybones) January 17, 2019

तीसरी फोटो शेयर करते हुए टि्वंकल ने लिखा कि मेरे पति ने मुझे मिस्टर सिंह को गले तक लगाने नहीं दिया बल्कि, उनके बदले वो खुद उनसे गले लगे। इस फोटो में एक्टर रणवीर सिहं और अक्षय कुमार नजर आ रहे हैं। रणवीर अक्षय को किस करते हुए नजर आ रहे हैं।

What did your husband give you for your anniversary? Fortunately, he gave me 18 years of solid friendship, enough space so I could grow and somehow managed to hold my hand for a large part of the way. This is not the end-apparently we are just on page 120! #18yearchallenge pic.twitter.com/De4tSMrjrC — Twinkle Khanna (@mrsfunnybones) January 17, 2019

चौथे ट्वीट काफी मजेदार है। जिसमें एक किताब नजर आ रहा है। कैप्शन में उन्होंने लिखा है आपके पति ने एनिवर्सरी पर आपको क्या दिया? सौभाग्य से उसने मुझे 18 साल की सॉलिड दोस्ती दी है। पर्याप्त स्पेस दिया है ताकि मैं बढ़ सकूं। ये अंत नहीं है, जाहिर तौर पर हम पेज नंबर 120 पर हैं।ट्विंकल खन्ना का सालगिरह मानने यह अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है।

आपको बता दें कि अक्षय कुमार ने एक बार इंटरव्यू में टि्वंकल के साथ अपनी प्रेम कहानी का खुलासा किया था। अक्षय ने बताया था कि उनकी और ट्विंकल की पहली मुलाकात फिल्मफेयर के एक फोटोशूट के दौरान हुई थी। अक्षय को ट्विंकल देखते ही पसंद आ गई थीं। अक्षय और ट्विंकल के दो बच्चे हैं बेटे आरव और बेटी नितारा। जहां अक्षय अपनी फिल्मों में बिजी हैं। वहीं ट्विंकल इन दिनों अपनी किताबें लिखकर तारीफें बटोर रही हैं। अक्षय की आने वाली फिल्मों की बात की जाए तो वो जल्द ही 'केसरी' और 'हाउसफुल 4' में नज़र आएंगे।