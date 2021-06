अक्षय कुमार ने 30 करोड़ घटाई फीस? एक्टर ने ट्वीट में बताई ऐसी खबरों की सच्चाई

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब एक्टिव नजर आ रहे हैं। बीते दिनों फिल्म 'खिलाड़ियों के खिलाड़ी' के 25 साल पूरे होने पर उनके द्वारा किया गया पोस्ट खूब चर्चा में रहा था। वहीं, अब उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए फीस बढ़ाने की खबरों पर प्रतिक्रिया दी है। बीते काफी दिनों से आने वाली फिल्म 'बेल बॉटम' में एक्टर की तगड़ी फीस को लेकर जबरदस्त चर्चाएं थीं। इस बीच एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि अक्षय ने अपनी फीस अचानक 30 करोड़ घटा दी है। अब अक्षय ने ट्वीट के जरिए इन खबरों पर सच्चाई बताई है।

इमोजी के जरिए कही बात

अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर एकाउंट पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने 30 करोड़ फीस घटा देने का दावा कर रही मीडिया रिपोर्ट को रीट्वीट किया है। इस पोस्ट पर उन्होंने लिखा- 'झूठे दावों के साथ नींद खुलना कैसा महसूस होता है'। अक्षय ने सिर्फ एक लाइन लिखकर ही फीस घटाने के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने ऐसी रिपोर्ट्स को फेक बताते हुए इमोजी के जरिए बयां किया है कि वो किस तरह झुंझला गए हैं। यहां देखें अक्षय का ये पोस्ट-

What waking up to FAKE Scoops feels like! 🙄🥴 https://t.co/jxn1cXT6as