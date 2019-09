आज हर घंटे जारी किया जाएगा Housefull 4 का नया-नया पोस्टर

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म हाउसफुल 4 को लेकर उनके फैंस में जबरदस्त क्रेज है। इस फिल्म को लेकर फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म को रिलीज होने में अभी कुछ दिन बाकी है। लेकिन उनके फैंस अभी से फिल्म का पोस्टर देखने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अक्षय कुमार अपने फैंस की बेताबी को समझते हुए पोस्टर को लेकर एक घोषणा की है।

अक्षय ने ट्विटर पर लिखा, 'हैशटैगहाउसफुल4 की शानदार सवारी के लिए तैयार हो जाएं जो कल (बुधवार) सुबह 11 बजे से हर एक घंटे में एक के बाद एक पोस्टर के खुलासे के साथ आपको 1419 में वापस लेकर जाएगी।

Gear up for the hilarious ride of #Housefull4 taking you back to 1419 tomorrow at 11 AM!#SajidNadiadwala @Riteishd @thedeol @kritisanon @hegdepooja @kriti_official @farhad_samji @WardaNadiadwala @foxstarhindi @NGEMovies pic.twitter.com/MiCeeEdpXv