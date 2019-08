RIP Sushma Swaraj: सुषमा स्वराज के निधन से शॉक्ड हुए अक्षय कुमार, बोले- 'वो एक डायनामिक नेता थीं'

पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) ने मंगलवार रात आखिरी सांस ली। सीने में दर्द की शिकायत के बाद सुषमा स्वराज को एम्स (AIMS) में भर्ती किया गया था। खबर के मुताबिक उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। सुषमा स्वराज भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janta Party) की वरिष्ठ नेताओं में से एक थीं और बीजेपी की महिला नेताओं में अग्रणी स्थान रखती थीं। वह 67 साल की थीं। सुषमा स्वराज के निधन से देश भर में शोक की लहर है। पीएम मोदी समेत लगभग हर राजनीतिक पार्टी से संबंधित नेताओं ने सुषमा स्वराज के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सुषमा स्वराज के निधन के बाद बॉलीवुड सेलेब्स ने भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। लता मंगेशकर अनुष्का शर्मा, अमिताभ बच्चन से लेकर कई सितारों ने ट्वीट करके अपना दुख जाहिर किया। सुषमा स्वराज के अचानक निधन के से बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार बेहद शॉक्ड हैं। अक्षय कुमार ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीटर पर सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी है।

अक्षय कुमार ने ट्वीट किया कि सुषमा स्वराज के निधन की खबर सुनकर मैं बहुत दुखी हूं। वो एक डायनामिक नेता थीं। ऐसी नेता, जिसका हर कोई सम्मान करता था, प्रशंसा करता था। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।

Extremely sad to hear about the passing away of #SushmaSwaraj ji...she was such a dynamic leader, someone who was unanimously admired and respected by all. My thoughts and prayers with her family. May her soul rest in peace 🙏🏻