Akshay Kumar के ट्वीट को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, PM Modi के साथ किया है इंटरव्यू: सूत्र

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार सोमवार सुबह उस वक्त सुर्खियों में आए जब उन्होंने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट को लेकर उनके करोड़ों फैंस तरह-तरह का अंदाजा लगाने लगे। अक्षय ने इस ट्वीट में लिखा कि वे ऐसा कुछ कर रहे हैं, जो उन्होंने पहले कभी भी नहीं किया।

उन्होंने ट्वीट किया, एक अज्ञात एवं अपरिचित क्षेत्र में कदम रखने जा रहा हूं। ऐसा करने जा रहा हूं जो पहले कभी नहीं किया। उत्साहित और नर्वस दोनों हूं। अपडेट्स के लिए बने रहें।

Getting into an unknown and uncharted territory today. Doing something I have never done before. Excited and nervous both. Stay tuned for updates.