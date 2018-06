'टॉयलेट हीरो' ने चीन में किया धमाल, पहले ही दिन कमा लिए इतने करोड़

चीन में 'टॉयलेट हीरो' को दर्शकों से मिले प्यार से बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार काफी खुश हैं। फिल्म ने चीनी बॉक्स-ऑफिस पर अपने पहले दिन 15 करोड़ रुपये की कमाई की है। 'टॉयलेट हीरो' का मूल शीर्षक 'टॉयलेट : एक प्रेम कथा' है।

अक्षय ने शनिवार को ट्वीट किया, 'चीन में 'टॉयलेट हीरो' की सराहना के लिए दर्शकों का शुक्रिया। इतना प्यार पाकर बहुत खुश हूं।'

谢谢亲爱的中国观众们对《厕所英雄》的支持,很高兴你们能喜欢! Thank you audiences in China for your appreciation for 'Toilet Hero' delighted to receive so much love 🙏

स्वच्छता के विषय और शौचालयों की आवश्यकता पर जोर देती यह फिल्म शुक्रवार को चीन में रिलीज हुई।

रिलायंस एंटरटेनमेंट के मुताबिक, यह चीन में 4,300 स्क्रीनों पर प्रदर्शित हुई है।

रिलायंस एंटरटेनमेंट के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जारी पोस्ट के मुताबिक, 'चीनी बॉक्स-ऑफिस पर 'टॉयलेट हीरो' ने 1.5 करोड़ यूआन (15.8 करोड़ रुपये) की कमाई की। चीन में यह भारतीय फिल्मों की तीसरी सबसे बड़ी शुरुआत है।'

फिल्म अभिनेत्री भूमि पेडणेकर भी फिल्म रिलीज को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट किया, 'पहले मिल चुके प्यार और समर्थन के लिए सभी का दोबारा धन्यवाद और आशा है कि हमें फिर से वही प्यार प्राप्त होगा।'

Toilet Ek Prem Katha, this special film releases in China today & I'm so excited.Thank you again for all the love & support we have already got & really hope that we get the same all over again.@akshaykumar #ShreeNarayanSingh @KuttiKalam #gratitude #toiletekpremkatha #ToiletHero pic.twitter.com/AI1t14ksbs