दुनियाभर में इतने हजार स्क्रीन्स पर रिलीज होगी अक्षय की '2.0', 'बाहुबली-2' को छोड़ा पीछे

अगले हफ्ते रिलीज होने जा रही अक्षय कुमार और रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म 2.0 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, खबरों की माने तो इस फिल्म को भारत समेत दुनियाभर में करीब 10 हजार स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाएगा। बीते दिनों ही ये खबर सामने आई थी कि इस फिल्म को देशभर में कुल 7500 स्क्रीन्स पर दिखाया जाएगा और ओवरसीज में ये फिल्म ढाई हजार स्क्रीन्स पर रिलीज होगी। इस तरह से ये बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म बन चुकी है, जिसे इतनी बड़े स्तर पर रिलीज किया जा रहा है।

तोड़ा 'बाहुबली-2' का रिकॉर्ड...

इससे पहले सबसे ज्यादा स्क्रीन्स का रिकॉर्ड फिल्म बाहुबली-2 के पास था। जो 7000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी। साउथ के जाने माने ट्रेड एक्सपर्ट रमेश बाला ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। हाल ही में रजनीकांत और अक्षय कुमार की '2.0' का नया वीडियो भी सामने आया था। जिसमें ये खुलासा हुआ कि फिल्म में 1000 वीएफएक्स आर्टिस्ट ने काम किया है।

#2Point0 heading for the Biggest release for an Indian Movie WW.. 10,000 Screens.. Exact Nos will be known only by next Wednesday.. #India - 7,500 Screens



Overseas - 2,500 Screens pic.twitter.com/vV10Ik2gYt