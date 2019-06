अब‘ईंशाल्लाह’से नहीं टकराएगी ‘सूर्यवंशी’, सलमान खान ने रोहित शेट्टी को ट्वीट कर बताई वजह

बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म सूर्यवंशी और इंशाल्लाह को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। खबरों थी यह सलमान खान और अक्षय कुमार की फिल्‍में टकराने वाली थीं लेकिन अब ये क्‍लैश टल गया है। खबरों की मानें तो रोहित शेट्टी ने सलमान की वजह से अपनी फिल्‍म सूर्यवंशी की रिलीज डेट बदल ली है। रोहित शेट्टी की 'सूर्यवंशी' में अक्षय कुमार को पुलिस ऑफिसर के रूप में देखने को मिलेगा। वहीं संजय लीला भंसाली की फिल्म में 12 साल बाद सलमान को देखने को मिलेगा।

आपको बता दें कि इन दोनों सुपर स्टार्स की फिल्म को लेकर फैंस काफी असमंजस में थे कि किस फिल्म को देखे और किस फिल्म को रिजेक्ट करें। अब ऐसे में की हालत को समझते हुए रोहित शेटटी ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट बदल दी है। इस बात की जानकारी सलमान ने दी है। सलमान खान ने आज सोशल मीडिया पर लिखा, "मैंने हमेशा उसे अपने छोटे भाई की तरह माना और आज उसने ये साबित कर दिया। रोहित शेट्टी, सूर्यवंशी अब 27 मार्च, 2020 को रिलीज हो रही है।

I always thought of him as my younger brother and today he proves it... #RohitShetty



Sooryavanshi releasing on 27th March, 2020. pic.twitter.com/KGHsej3Bow