'पृथ्वीराज' के बाद अब अक्षय कुमार ने साइन कर ली एक और बायोपिक फिल्म? अनन्या पांडे भी होंगी साथ

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज' बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। फिल्म का बिजनेस उम्मीद से काफी कम रहा है और इसी बीच अक्षय कुमार के एक और बायोपिक फिल्म साइन करने की खबर सामने आ रही है। एयरलिफ्ट, रुस्तम, पैडमैन और गोल्ड जैसी कई बायोपिक फिल्में कर चुके अक्षय कुमार अब जल्द ही सी. शंकरन नायर की जिंदगी पर आधारित बायोपिक फिल्म में नजर आ सकते हैं।

अक्षय कुमार की एक और बायोपिक फिल्म

खबर है कि करण जौहर इस फिल्म को बना रहे हैं और उनकी टीम ने इस फिल्म पर ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया है। मिड डे की एक खबर के मुताबिक अक्षय कुमार और अनन्या पांडे को इस फिल्म के लिए संपर्क किया गया है। फिल्म में अक्षय कुमार दिवंगत लॉयर-एक्टिविस्ट का किरदार निभाते नजर आएंगे जबकि अनन्या पांडे एक जूनियर लॉयर का किरदार निभाएंगी।

कोर्टरूम ड्रामा के लिए अनन्या पांडे फाइनल

हालांकि अभी अनन्या पांडे को इस फिल्म के लिए सहमति देना बाकी है लेकिन खबरों की मानें तो उन्हें इस फिल्म के लिए मेकर्स की तरफ फाइनल कर लिया गया है। अगर बात बनती है तो अक्षय कुमार और अनन्या पांडे पहली बार साथ में काम करते नजर आएंगे। इस कोर्टरूम ड्रामा फिल्म का नाम 'The Untold Story of C Sankaran Nair' होगा।

बुरी तरह ट्रोल हुई अक्षय की 'सम्राट पृथ्वीराज'

फिल्म का निर्देशन करण करण सिंह त्यागी करेंगे। अक्षय कुमार की फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज' की बात करें तो ये फिल्म चंदबरदाई द्वारा लिखे गए काव्य पृथ्वीराज रासो पर आधारित थी। फिल्म की कहानी से लेकर इसमें अक्षय कुमार की कास्टिंग तक पर सवाल उठाए गए और ट्रेलर की रिलीज के साथ ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह ट्रोल हो गई थी।

