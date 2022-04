हिंदी न्यूज़ मनोरंजन Akshay Kumar Video: ड्रैगनफ्लाई की मदद करते नजर आए अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना ने ऐसे किया रिएक्ट

Akshay Kumar Video: ड्रैगनफ्लाई की मदद करते नजर आए अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना ने ऐसे किया रिएक्ट

बॉलीवुड के खिलाड़ी एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) सोशल मीडिया पर अक्सर थोड़ा हटकर फोटोज और वीडियोज शेयर करते हैं, जिन्हें फैन्स पसंद करते हैं। वीडियो में अक्षय एक ड्रैगनफ्लाई की मदद करते दिख रहे हैं

हिन्दुस्तान,मुंबई Avinash Singh Sun, 10 Apr 2022 06:40 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.