अक्षय कुमार के इस वर्कआउट वीडियो को देखकर नहीं रोक पाएंगे हंसी, देखें...

बॉलीवुड में हमेशा फिट और सबसे ज्यादा एक्टिव रहने के प्रति लोगों को जागरुक करने वाले अक्षय कुमार ने ट्वीटर पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो बहुत ही फनी है, जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से अक्षय ने जो मैसेज दिया है वह काबिले तारीफ है।

जानें क्या वीडियो में...

सोशल मीडिया पर बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार काफी एक्टिव रहते हैं। आज अक्षय ने #mondaymotivation से जोड़ कर एक फनी वीडियो शेयर की है। अक्षय हमेशा वर्कआउट करते हुए अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं, लेकिन इस बार अक्षय ने अपने मोटिवेशनल वीडियो में खुद नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन वीडियो काफी मजेदार है। जिसे अब तक 10 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुकें हैं।

बता दें कि गुददाने वाले इस वीडियो में एक मैसेज छिपा हुआ है। जिसे अक्षय ने अपने कैप्शन में बताया है। अक्षय ने लिखा है कि- अपनी क्षमताओं से बढ़कर काम करना अच्छी बात नहीं होती है... अपनी क्षमताओं को समझकर ही वर्कआउत करना चाहिए...

देखें वीडिय़ो

#MondayMotivation gone wrong 🙊😬😂 On a serious note, it's great to push beyond your limits but equally important to know your limits. pic.twitter.com/17ZyKFM8dA