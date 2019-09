अक्षय कुमार ने शेयर किया सनी देओल के बेटे की फिल्म 'पल पल दिल के पास' का ट्रेलर, तो करण ने कही ये बात

Witness the biggest love story of this generation. Presenting the trailer of #PalPalDilKePaas: LINK IN BIO! @imkarandeol @sahherbambba @aapkadharam @iamsunnydeol #ShariqPatel @zeestudiosofficial #SunnySoundsPrivateLtd @zeemusiccompany #PalPalDilKePaasTrailer

A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar) on Sep 5, 2019 at 11:13pm PDT