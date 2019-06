Bangkok में बाइक पर स्टंट करते नजर आए Akshay Kumar, फोटो हो रही वायरल

बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) फिलहाल थाईलैंड (Thailand) के बैंकॉक (Bangkok) में अपनी फिल्म ‘सूर्यवंशी’ (Sooryavanshi) की शूटिंग में व्यस्त हैं और उनका कहना है कि शहर में खुद ही अपने स्टंट की शूटिंग करते हुए उनकी पुरानी यादें ताजा हो गई हैं।

अक्षय ने फिल्मों में नाम कमाने से पहले मार्शल आर्ट 'मुए थाई' सीखा था और वह बैंकॉक में शेफ और वेटर के तौर पर भी काम कर चुके हैं।

Action. Stunts. Chase... Akshay Kumar shoots bike stunts on the streets of #Bangkok for #Sooryavanshi... Akshay collaborates with director Rohit Shetty for the first time. pic.twitter.com/2h1O6eZbwl