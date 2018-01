Shocking: 'पद्मावत' से डर के अक्षय ने बढ़ाई 'Padman' की रिलीज डेट, सोशल मीडिया पर लोगों ने किए ऐसे कमेंट

संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' के लिए अक्षय कुमार ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'पैडमैन' की रिलीज डेट 2 हफ्तें आगे बढ़ा दी है। अक्षय के इस डिसीजन की सभी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे भी हैं। जो अक्षय को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जी हां, कुछ लोगों का मानना है कि अक्षय ने ये फैसला डर के लिया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि 'पद्मावत' की आंधी के सामने 'पैडमैन' उड़ जाए। आइए जानते है कि कौन क्या कह रहा है।

दीपिका के स्टार पावर से डरे अक्षय...

दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अक्षय दीपिका की स्टार पावर से डर गए हैं। क्योंकि मौजूदा दौर में वो सबकी चहेती एक्ट्रेस हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि अक्षय ने ये डिसीजन बिजनेस माइंड से लिया ताकि उनकी फिल्म के बिजनेस पर असर न पड़े...

dibya_prakash3 Dar ke..

moviedream...Deepika's Star Power

asmit_nibi... Sach toh ye he ki Akki ki F@#? gayi he Padmavaat ke samne.. agar clash hota toh Padman pakka flop hota.. isiliye darr ke bhaag gaya.

makarand2672 Business sense and respect ????

tinwalayasmin It was a smart decision on akshays behalf. Padmaavat is going to break records.

joshanki Nw thats called business sense... respect

बता दें कि ये दोनों फिल्में पहले 25 जनवरी को रिलीज होने वाली थीं। लेकिन ऐन मौके पर अक्षय ने फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी।

आगे पढ़िए क्या करणी सेना से डर गए अक्षय कुमार...