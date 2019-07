Bachchan Pandey First Look: अक्षय कुमार के खाते में आई एक और फिल्म, माथे पर चंदन और काली लुंगी पहनकर उड़ाएंगे गरदा

15 अगस्त पर रिलीज हो रही अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल को लेकर फैंस काफी बेताब हैं। फिल्म मिशन मंगल का ट्रेलर देखकर उमींद लगाई गई हैं यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित होगी । अभी इस फिल्म को लेकर बॉलीवुड का बाजार गरम था कि वहीं अक्षय कुमार ने एक और नई फिल्म का धमाकेदार घोषणा कर दी है। फिल्म का नाम है ‘बच्चन पांडे’,अक्षय ने अपने सोशल अकाउंट फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया है। इसमें उनका लुक बिल्कुल अलग है। चंद मिनटों में उनका ये लुक वायरल हो गया।

फ‍िल्‍म के पोस्‍टर पर अक्षय लु्ंगी पहने हुए नजर आ रहे हैं। उनके गले में कई मालाएं नजर आ रही हैं वहीं उनके माथे पर भस्‍म लगी हुई है। उनके तेवर और लुक दोनों काफी दमदार नजर आ रहे हैं।

Coming on Christmas 2020!

In & As #BachchanPandey 😎

In #SajidNadiadwala’s Next, directed by @farhad_samji @NGEMovies @WardaNadiadwala pic.twitter.com/ayMkzwPEsJ