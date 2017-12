अक्षय कुमार ने रिलीज किया 'पैडमैन' का नया पोस्टर, महिलाओं के लिए कही ये बात

अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म 'पैडमैन' का नाय पोस्टर रिलीज हुआ है। 'पैडमैन' का ये तीसरा पोस्टर है इससे पहले भी अक्षय दो पोस्टर रिलीज कर चुके हैं। 'पैडमैन' के नए पोस्टर को अक्षय ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है जिसके साथ उन्होंने एक मैसेज भी दिया है। पोस्टर में अक्षय फॉर्मल लुक में नजर आ रहे हैं जिनके एक हाथ में पैड लगा हुआ है।

फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए अक्षय ने महिलाओं के लिए एक मैसेज भी लिखा है। अक्षय ने लिखा है 'ये पैड महिलाओं को 2 महीने ज्यादा जिंदगी दे सकता है, कैसे? ये आपको रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी, 2018 को पता चलेगा। पोस्टर के बैकग्राउंड ये यह साफ पता चल रहा है कि सीन को विदेश में शूट किया गया है। बता दें कि इससे पहले भी अक्षय, पैडमैन के दो पोस्टर रिलीज कर चुके हैं। जिसका टाइटल था ''सुपर हीरो ये पागल है''।

#PadManTalks : This pad giving woman two months extra life. Find out how... #PadMan , this Republic Day, 26.01.18 @PadManTheFilm @sonamakapoor @radhika_apte @mrsfunnybones @SonyPicsIndia @kriarj #RBalki pic.twitter.com/JL53GtAMUN

गौरतलब है कि 'पैडमैन' की कहानी कोयंबटूर के रहने वाले अरुणाचलम मुरुगनांथम के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने अपने गांव में महिलाओं के लिए सस्ती सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने का रास्ता निकाला। ट्विंकल खन्ना के प्रोडक्शन हाउस 'मिसेज फनीबोन्स मूवीज' की पहली फिल्म होगी। खबरों की मानें तो कि इस फिल्म को बनाने का आइडिया भी ट्विंकल खन्ना को ही आया था। मुरुगनाथम को उनके काम के लिए 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। दुनिया के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में इनका नाम शामिल किया जा चुका है।

The spotlight shines on this remarkable conversation and movie truly because of one man,my friend @murugaofficial the real #PadMan https://t.co/Fq2qI8zyJz