मासूम बच्ची की हत्या पर फूटा अक्षय कुमार का गुस्सा, ट्वीट कर कही ये बड़ी बात

यूपी में अलीगढ़ (Aligarh) के टप्पल इलाके में तीन साल की एक बच्ची की हत्या करके उसका शव कूड़े के ढेर में डाल दिया गया, जिसके बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा था और इसके यौन उत्पीड़न से जुड़ा मामला होने की अटकले लगाई गई थीं, हालांकि अब अलीगढ पुलिस (Aligarh) ने साफ कर दिया है कि हत्या पैसों के लेन-देन को लेकर हुई। इस हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पर गुस्सा भड़का हुआ है। आम जनता से बॉलीवुड सेलेब्स इस घटना की निंदा करते हुए सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने भी तीन साल की मासूम का सपोर्ट करते हुए इस क्रुर हत्याकांड पर नाराजगी जताई है।

सलमान-आलिया की 'इंशाअल्लाह' को लेकर सामने आई बड़ी खबर

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने भी इस घटना को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, "बेबी ट्विंकल शर्मा के बारे में जानकर अत्यंत भयभीत, परेशान और नाराज हूं। हम अपने बच्चों के लिए ऐसी दुनिया नहीं चाहते हैं। हम इस जुर्म के लिए कड़ी सजा की मांग करते हैं। ट्विंकल के लिए न्याय।

अलीगढ़ हत्याकांड: अभिषेक-रवीना,सनी लियोन-रितेश देशमुख का फूटा गुस्सा, जल्द कार्रवाई की मांग

Horrified, upset and angry to know about baby #TwinkleSharma! This is definitely not the kind of world we want for our children. We need immediate and strictest punishment for such a heinous crime. #JusticeForTwinkle