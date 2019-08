कश्मीर में मिला Akshay Kumar का हमशक्ल, इंटरनेट पर फोटो वायरल

एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म ‘मिशन मंगल’ ने हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर सभी के होश उड़ा दिए हैं। अक्षय की फिल्म ‘मिशन मंगल’ हिट साबित हुई है। और एक बार फिर अक्षय कुमार मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। वो ऐसे की हाल ही में कश्मीर में एक ऐसा व्यक्ति देखा गया है जो एकदम अक्षय कुमार जैसा दिखाई देता है। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर इनकी ये तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है।

कश्मीर के इस बुजुर्ग का नाम माजिद मीर है जो बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की तरह दिखते हैं। माजिद मीर की फोटो को ट्विटर पर शेयर किया गया है। इनकी एक खास बात ये है कि माजिद हमेशा टोपी पहनकर रखते हैं। बताया जा रहा है कि माजिद क्रिकेटर सुनील गावस्कर के बहुत बड़े फैन हैं। जिस तरह सुनील अपने जमाने में टोपी पहनकर रखते थे वैसे ही माजिद पहनकर रखते हैं।

I zoomed in pic to be sure it's not photo shopped & someone has not pasted @akshaykumar face on him 😂😂😂