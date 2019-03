Kesari Box Office:100 करोड़ के करीब पहुंची अक्षय कुमार की 'केसरी', छठे दिन हुई इतनी कमाई

Kesari Box Office: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म केसरी (Kesari) बॉक्स ऑफिस धमाल मचा रही है। फिल्म की लगातार कमाई हो रही है। अक्षय कुमार और परिणीति स्टारर इस फिल्म ने मंगलवार तक करीब 94 करोड़ की कमाई कर ली है। अब यह फिल्म जल्द ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। केसरी इस साल की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म है।

आपको बता दें कि फिल्म ने रिलीज के दिन 21.50 करोड़ रुपये की कमाई की थी, फिल्म होली वाले दिन 21 मार्च को रिलीज हुई थी। इसके बाद दूसरे दिन यानी शुक्रवार को 16.75 करोड़ रुपये की कमाई की। तीसरे दिन शनिवार को वीकेंड होने के चलते फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी हुई और फिल्म ने 18.75 करोड़ रुपये कमाए। रविवार को फिल्म की कमाई में और बढ़ोतरी देखी गई और फिल्म ने 21.51 करोड़ रुपये की कमाई की। सोमवार को फिल्म ने 8.2 करोड़ रुपये की कमाई की इसके बाद कल यानी मंगलवार को फिल्म ने 7 करोड़ रुपये की कमाई की जिसके बाद फिल्म की कुल कमाई 94.32 करोड़ रुपये हो गई है। फिल्म जल्द ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि 7 दिनों के अक्षय की पिछली फिल्म '2.0' की बात करें तो इसने एक सप्ताह में करीब 127 करोड़ की कमाई की थी।

#Kesari mints ₹ 7 cr nett on Tuesday. Total- 93 cr. Film is looking to close at ₹ 99 cr in 7 days which is Highest week-1 for a @akshaykumar starrer. Second weekend will ensure whether film will challenge ₹ 150 cr mark or not.