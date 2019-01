अक्षय-करीना ने 10 साल बाद सुनाई 'गुड न्यूज', साथ में लिया ये चैलेंज

अक्षय कुमार और करीना कपूर खान करीब दस साल बाद एक बार फिर साथ नजर आएंगे। दोनों की नई फिल्म गुड न्यूज की शूटिंग 23 जनवरी से शुरू हो रही है। जिसकी पहली फोटो भी सामने आ चुकी है। खास बात ये है कि सेट पर पहने दिन ही अक्षय और करीना ने 10 Years Challenge लिया और अपनी लास्ट रिलीज फिल्म कमबख्त इश्क की फोटो भी शेयर की। फोटो शेयर करते हुए अक्षय ने लिखा- ‘गुड न्यूज यह है कि 10 सालों में बहुत कुछ नहीं बदला है। आज हमारी शूटिंग का पहला दिन है.... हमें अपनी दुआएं जरूर भेजें।’

10 साल में नहीं बदली करीना...

फोटो की खास बात ये है कि इसमें करीना का लुक बिल्कुल भी नहीं बदला है। वो दस साल पहले जितनी खूबसूरत थी आज भी उतनी ही खूबसूरत हैं। बात करे अक्षय की तो वो पहले से ज्यादा मैच्योर और हैंडसम लगने लगे हैं।

2009 to 2019, the #GoodNews is that not much has changed, or so we hope 😜 First day of shoot it is, do send in your best wishes 🙏🏻 #10YearChallenge#KareenaKapoorKhan @karanjohar @apoorvamehta18 @raj_a_mehta @DharmaMovies #CapeOfGoodFilms @ShashankKhaitan pic.twitter.com/XvdlCmPtV1