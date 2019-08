तापनी पन्नू ने ऐसा क्या कहा कि अक्षय बोले- मजे ले रही है तू

बॉलीवुड की टैलेंटेड एक्ट्रेस तापसी पन्नू जल्द ही अपकमिंग फिल्म रश्मि रॉकेट में नजर आने वाली हैं। तापसी ने खुद इस फिल्म की झलक सोशल मीडिया पर शेयर की। जिसके बाद अक्षय ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तापसी की फिल्म का ये वीडियो शेयर किया। अक्षय द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो पर तापसी ने कमेंट किया, फोर्ब्स का तो पता नहीं, लेकिन ये रेस मैं जीत सकती हूं...थैंकयू।

This ROCKET is set for her next MISSION and she's off to the tracks! Presenting a glimpse of @taapsee in and as #RashmiRocket.@MrAkvarious @RonnieScrewvala @RSVPMovies @iammangopeople #NehaAnand #PranjalKhandhdiya

Music for the motion poster: @LesleLewis pic.twitter.com/5whNWUcuus