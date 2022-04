शाहरुख खान और अजय देवगन संग 'जुबां केसरी' बोलते दिखे अक्षय कुमार, ट्रोल हुए 'खिलाड़ी'

विमल इलायची (Vimal Elaichi) का नया एडवरटाइजमेंट सामने आया है, जिस में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और अजय देवगन (Ajay Devgn) के साथ अक्षय कुमार (Akshay Kumar) नजर आ रहे हैं। वहीं खिलाड़ी ट्रोल हो रहे।

हिन्दुस्तान,मुंबई Avinash Singh Sat, 16 Apr 2022 03:33 PM

