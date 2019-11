फिल्मों में काम करने के बाद अब इस फील्ड में धमाल करेंगे अक्षय कुमार, पोस्टर आया सामने

बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार म्यूजिक वीडियो में डेब्यू करने जा रहे हैं। अक्षय का नाम वर्सेटाइल एक्टर्स में शुमार किया जाता है। अक्षय ने इंडस्ट्री को कई कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा समेत कई जोनर की फिल्में दी हैं। अक्षय अब म्यूजिक वीडियो में डेब्यू करने जा रहे हैं। अक्षय बी पार्क के साथ काम करने वाले हैं, जिन्होंने फिल्म केसरी में 'तेरी मिट्टी' गाना गाया था।

अब बी पार्क एक और गाना आने वाला है, जिसका नाम है 'फिलहाल' और इस गाने को गीतकार जानी ने लिखा है। यह अक्षय कुमार डेब्यू म्यूजिक वीडियो होगा। इसमें पंजाबी सिंगर और एक्टर एमी वर्क और नुपुर सनन नजर आएंगे।

Witness a tale of heart-wrenching love 💔 Here’s the poster of my first ever music video, #Filhall with @NupurSanon. Sung by @BPraak.#Jaani #ArvindrKhaira @DesiMelodies #CapeOfGoodFilms #FilhallPoster pic.twitter.com/nVp47EDX8L