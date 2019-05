Akshay Kumar की ‘सूर्यवंशी’ में विलेन का रोल निभाएंगे ये एक्टर

अभिनेता निकितिन धीर (Nikitin Dheer) फिल्मकार रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) की अगली फिल्म 'सूर्यवंशी' (Sooryavanshi) में नजर आएंगे। उन्होंने कहा है कि इस फिल्म के साथ जुड़कर वह सम्मानित महसूस कर रहे हैं। आईएएनएस के मुताबिक कहा जा रहा है कि निकितन फिल्म में एक खलनायक की भूमिका को निभाएंगे।

Sometimes, words can't express the emotions. Just grateful, excited and super charged. Honored to be associated with this one. #rohitshetty @karanjohar @akshaykumar @DharmaMovies #rohitshettypicturez #CapeOfGoodFilms pic.twitter.com/WrMxfvo5fz