Trailer: 'अमेरिका के पास सुपर मैन, स्पाइडर मैन, बैट मैन है लेकिन इंडिया के पास 'पैडमैन' है'

अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म 'पैडमैन'' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया है। ट्रेलर की शुरुआत में आप अमिताभ बच्च्न की आवाज सुनेंगे। जो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं अमेरिका के पास सुपर मैन है, बैट मैन, स्पाइर मैन है लेकिन इंडिया के पास पैडमैन है। ट्रेलर में दिखाया गया है अक्षय विदेश में भी एक सेमिनार के जरिए पीरियड्स में होने वाली परेशानी के बारे में समझाते हैं।

पीरियड्स को लेकर महिलाएं आजतक खुलकर बात करने में हिचकिचाती हैं। इस फिल्म के जरिए अक्षय कुमार ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की है। इस फिल्म में राधिका आप्टे अक्षय कुमार की पत्नी की भूमिका निभा रही है। इसके अलावा सोनम कपूर भी फिल्म में मुख्य भूमिका में है। 'पैडमैन' अरुणाचलम मुरुगनाथम नाम के व्यक्ति की असल जिंदगी पर आधारित है। अरुणाचलम ने महिलाओं के लिए सस्ते और अफोर्डेबल सेनेटरी पैड्स बनाए जिसके लिए उन्हें कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये फिल्म उनके इसी संघर्ष को दर्शाती है। फिल्म 26 जनवरी को रिलीज होगी।

