अक्षय कुमार ने नहीं डाला वोट, सोशल मीडिया पर हुए TROLL

सोमवार को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में महाराष्ट्र की 17 लोकसभा सीटों पर मतदान किया गया। सुबह से ही मतदान के दौरान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों का उत्साह देखने को मिला। बॉलीवुड के नामी-गिरामी कलाकार अपने-अपने इलाकों के बूथ पर पहुंचकर वोट डाल रहे हैं। इस लिस्ट में सलमान खान, अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, मलाइका आरोड़ा, हेमा मालिनी सहित कई स्टार्स वोट डालने पहुंचे। फिल्मी सितारों ने जहां अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वहीं लोगों से भी वोट देने की अपील की। लेकिन देशभक्ति और सामाजिक मुद्दों फिल्में करने एक्टर अक्षय कुमार न तो कहीं दिखाई दिए और न ही वोट डाला। अक्षय कुमार के वोट नहीं देने की बात फैंस को रास नहीं आ रही हैं, इसके चलते उनको ट्रोल किया गया।

वोट देने के बाद अनुष्का शर्मा को मिला गिफ्ट, एक्ट्रेस ने पोलिंग बूथ की तारीफ

इस मामले में जब अक्षय कुमार के जनसम्पर्क अधिकारी से भी अभिनेता के वोट डालने संबंधी जानकारी मांगी गई लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं, उनकी अदाकारा-लेखिका पत्नी ट्विंकल खन्ना ने जुहू में बनाए गए मतदान केन्द्र में वोट डाला, लेकिन अक्षय उनके साथ नहीं थे। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर अक्षय को लेकर तमाम टिप्पणी की जा रही हैं। अक्षय के पास भारत की नहीं बल्कि कनाडा की नागरिकता होने की खबरें भी हमेशा चर्चा में रही हैं।

'डायन' फेम प्रिया बठीजा की टूटी दूसरी शादी, 2 साल पहले की थी शादी

सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार को लेकर यूजर कई तरह की बातें कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- शाहरुख, सलमान, आमिर, ट्विंकल खन्ना सभी ने अपना वोट डाला सिवाय देशभक्त अक्षय कुमार के, वह एक कनाडाई नागरिक हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा कि बॉलीवुड के सबसे बड़े भक्त अक्षय कुमार ने आज वोट नहीं डाला।

Whole Bollywood cast their votes today. But not #AkshayKumar, bcz he left Indian citizenship to be a Canadian citizen.



India made you a star from a waiter. But u chose not to be an Indian, why @akshaykumar? Why so much hate for India? #VoteKarMumbai #Phase4 #VotingRound4 pic.twitter.com/Lhe5PIHvRh