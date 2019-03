Mission Shakti: अक्षय कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी और ISRO को खास अंदाज में दी बधाई

भारत ने अंतरिक्ष में एंटी मिसाइल से एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराते हुए बुधवार को अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति के तौर पर दर्ज करा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राष्ट्र के नाम संदेश में यह जानकारी दी। भारत अंतरिक्ष में निचली कक्षा में लाइव सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता रखने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन के पास ही ऐसी उपलब्धि थी। इस ऑपरेशन का नाम 'मिशन शक्ति' था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद आज सोशल मीडिया पर मिशन शक्ति की ही चर्चा हो रही थी। अब बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी इस मिशन के लिए पीएम मोदी और इसरो को बधाई दी है।

Proud to see India advance into a select group of nations which possess Anti-Satellite Missiles. Congratulations to our scientists at #ISRO & PM @narendramodi on this momentous achievement. #MissionShakti