बाइक के बाद हेलीकॉप्टर पर खतरनाक स्टंट करते दिखे अक्षय कुमार, 'सूर्यवंशी' के सेट से लीक हुई फोटो

अक्षय कुमार की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो हेलीकॉप्टर पर बेहद खतरनाक स्टंट करते दिख रहे हैं। अक्षय कुमार का हेलीकॉप्टर स्टंट इतना खतरनाक है आप देखकर अपनी आंखें बंद कर लेंगे। अक्षय कुमार की यह फोटो देखकर फैंस काफी खूश नजर आ रहे हैं।

अक्षय कुमार के हेलीकॉप्टर स्टंट की फोटो को खुद उन्होंने ही अपने सोशल अकाउंट से शेयर की है। इस फोटो को शेयर करते हुए अक्षय ने फैंस से गुजारिश की है वह कभी इस स्टंट को न आजमाएं,क्योंकि उन्होंने कई एक्सपर्ट की मौजूदगी में इस स्टंट को पूरा किया है।

Casually hanging, off a helicopter...just another day on the sets of #Sooryavanshi 😎



P.S. Do NOT try this on your own, all stunts are performed under expert supervision 🙏🏻 pic.twitter.com/0zeDLeks5q