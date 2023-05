अक्षय कुमार ने एक्स गर्लफ्रेंड रवीना टंडन को किया हग, ब्रेकअप के बाद पहली बार इतने क्लोज दिखे

ऐप पर पढ़ें

Hindustan Times India’s Most Stylish 2023 Awards में रवीना टंडन और अक्षय कुमार ब्रेकअप के बाद पहली बार इतने क्लोज दिखाई पड़े। इवेंट से दोनों के कुछ वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें एक्स कपल को साथ में वक्त बिताते और अनाउंसमेंट के दौरान बातें करते देखा जा सकता है। HT India’s Most Stylish 2023 में अक्षय कुमार ने Style Hall of Fame – Male award जीता और रवीना टंडन ने उन्हें यह अवॉर्ड दिया। एक वीडियो में उन्हें अक्षय के नाम का ऐलान करते देखा जा सकता है।

अक्षय कुमार ने किया रवीना को हग

जब अक्की के नाम का ऐलान किया गया तो वह अपनी कुर्सी से उठे और स्टेज पर जाकर रवीना टंडन को गले लगाया। इसके बाद रवीना टंडन ने अक्षय कुमार को अवॉर्ड दिया। एक अन्य वीडियो में अक्षय कुमार और रवीना टंडन को साथ में बैठकर गप्पें मारते देखा जा सकता है। बातचीत के दौरान रवीना टंडन के चेहरे पर 24 कैरेट की स्माइल है जो फैंस का अटेंशन लेने के लिए काफी है। अक्षय को भी उनकी हां में हां मिलाते देखा जा सकता है।

कमेंट सेक्शन में लोग बोले- असंभव

सालों पुरानी इस जोड़ी को फिर से साथ में हंसते-मुस्कुराते देखना फैंस को एक्साइटेड करने के लिए काफी है। एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा- ये क्या देख लिया... असंभव। दूसरे ने लिखा- बहुत वक्त के बाद इन दोनों को साथ में देख रहा हूं। मालूम हो कि रवीना टंडन ने इस इवेंट में Style Hall of Fame – Female award जीता है और उन्होंने बाकी विजेताओं को इस जीत का क्रेडिट दिया। रवीना और अक्षय साल 1994 में आई फिल्म मोहरा में एक साथ नजर आए थे और 1995 से उनकी डेटिंग की खबरें आने लगी थीं।

सालों पहले यूं जुदा हुए थे अक्षय-रवीना

पिछले दिनों स्मिता प्रकाश के साथ इंटरव्यू में रवीना टंडन ने अक्षय कुमार के साथ अपने अफेयर और ब्रेकअप पर खुलकर बात की थी। रवीना टंडन ने बताया कि लेट 90s में दोनों काफी करीब आ गए थे और फिर दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। बता दें कि साल 2001 में अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली और रवीना टंडन ने 2004 में अनिल थडानी के साथ घर बसा लिया।