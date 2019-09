अक्षय कुमार-रणदीप हुड्डा ने ट्वीट कर दी सारागढ़ी के बहादुरों को श्रद्धांजलि

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और रणदीप हुड्डा ने सारागढ़ी दिवस के मौके पर दस हजार अफगानिस्तानी कबायलियों से लड़ने वाले 21 बहादुर सिखों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

इसी साल, अक्षय कुमार ने इस सच्ची घटना के ऊपर 'केसरी' नाम की फिल्म बनाई थी, जिसमें सारागढ़ी में हुए इस ऐतिहासिक युद्ध को दिखाया गया था। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया।

अक्षय ने लिखा, 36 सिख रेजिमेंट के उन 21 जवानों को मेरी श्रद्धांजलि, जो अपनी जान की परवाह किए बिना 10 हजार अफगानिस्तानी कबायलियों से लड़े।

My tributes to the bravehearts of the 36th Sikh Regiment, 21 Against 10,000...a sacrifice which will forever be etched in the pages of history and our hearts 🙏🏻 #SaragarhiDay pic.twitter.com/RcANBKM4K0

उन्होंने कहा, यह एक ऐसा बलिदान है, जो हमेशा-हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों और हमारे दिलों पर अंकित हो गया है। सारागढ़ी का युद्ध ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य और अफगानिस्तानी कबायलियों के बीच सितंबर 1897 के तिराह अभियान से पहले लड़ा गया था।

यह उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत (वर्तमान में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा) में हुआ था। इसी विषय पर अभिनेता रणदीप हुड्डा की फिल्म भी आई थी, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि फिल्म के लिए वह पूरी तरह से सिख धर्म मंर रम गए थे।

21 #Sikhs vs 10,000..1897..it was a certain inevitable death but the decision to take a stand inspite of the odds and not show their backs to the enemy marks this 6.5 hrs battle as one of the greatest last stands..Boleeeeeeeeeee sooo nihala..Saaaaaatsriakaaalaaa 🙏🏽#Saragarhiday pic.twitter.com/nPgIRhLsSy