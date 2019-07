‘Kesari’ के ‘Ve Maahi’ गाने ने यूट्यूब पर 20 करोड़ व्यूज का आंकड़ा किया पार

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) स्टारर फिल्म 'केसरी' (Kesari) के गाने 'वे माही' (Ve Maahi) ने यूट्यूब पर 20 करोड़ व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है. मशहूर गायक अरिजीत सिंह और गायिका एसीस कौर द्वारा गाए इस गाने को बुधवार को खबर लिखे जाने तक 200,766,243 व्यूज मिल चुके हैं और यह क्रम अभी जारी है।

इस रोमांटिक गीत को अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) पर फिल्माया गया है। फिल्म के सह-निर्माता करण जौहर (Karan Johar) ने इस खुशी को सोशल मीडिया पर जाहिर किया।

उन्होंने ट्वीट किया कि 'वे माही' 200 मिलियन..एक बेहद ही खूबसूरत गाना! इस प्यार के लिए आप सभी का धन्यवाद और इसका पूरा श्रेय 'केसरी' की टीम और इस एल्बम से जुड़े लोगों को जाता है। यह फिल्म 21 मार्च को रिलीज हुई थी।

#VeMaahi #200million such a beautiful song! Thank you for all the love and all credit to team #Kesari and the music forces of the album! @tanishkbagchi @azeem2112 #ArijitSingh @AseesKaur @SinghAnurag79 @ParineetiChopra @akshaykumar @apoorvamehta18 @ZeeMusicCompany https://t.co/241uVKaqzv