गुरु ग्रंथ साहिब अपमान मामला: SIT ने अक्षय कुमार सहित तीन को भेजा समन

साल 2015 में पंजाब के फरीदकोट स्थित बरगाड़ी में सिखों के पवित्र ग्रंथ 'श्री गुरु ग्रंथ साहिब' के अपमान के मामले में जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक्टर अक्षय कुमार को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। उनके साथ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल को भी समन भेजा गया है। यह समन एसआइटी के सदस्य आइजी कुंवर विजय प्रताप सिंह की तरफ से जारी किया गया है।

Chandigarh: Special Investigation Team (SIT) has summoned Bollywood actor Akshay Kumar along with former Punjab Chief Minister Parkash Singh Badal & ex-deputy Chief Minister Sukhbir Badal in connection with Bargari sacrilege case. (File pics: Akshay Kumar and Sukhbir Badal) pic.twitter.com/qFHpUPhKWO

अक्षय कुमार को 21 नवंबर को पेश होने के लिए कहा...

अक्षय कुमार को एस आई टी के सामने 21 नवम्बर को अमृतसर के सर्किट हाउस में पेश होने को कहा गया है। सभी को बरगाड़ी में अपमान और

कोटकपुरा तथा बहिबल कलां में फायरिंग के संबंध में जांच के लिए सभी को उपस्थित रहने को कहा गया है। अक्षय कुमार पर आरोप लगते रहे हैं कि उन्‍होंने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को माफी दिलवाने के लिए मध्यस्त का काम किया था। आरोप है कि इस संबंध में अक्षय कुमार के घर पर सुखबीर बादल की कुछ लोगों के साथ बैठक भी हुई थी।

While Akshay Kumar has been asked to be present before the SIT in Amritsar on November 21. Prakash Singh Badal and Sukhbir Singh Badal have been summoned on November 16 and 19, respectively, in Amritsar. https://t.co/eYaoL10KeG