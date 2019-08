'Sacred Games 2' के इस सीन से मचा बवाल, सैफ अली खान- डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर लगा गंभीर आरोप

फिल्म अभिनेता सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की चर्चित वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स विवादों में आ गया है। सीरीज में सैफ अली खान के रोल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली विधायक मंजिदर सिंह सिरसा ने नेटफ्लिक्स की सीरीज सेक्रेड गेम्स की तीखी आलोचना की है।

दरअसल इस सीरीज में सैफ अली खान एक सरदार की भूमिका में हैं, जिसका नाम सरताज है। सीरीज में सैफ हाथ में पहनने वाला कड़ा निकाल कर फेंक देते हैं, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस सीन का एक वीडियो शेयर करते मंजिदर सिंह सिरसा ने इसके डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर निशाना साधा हैं।

I urge @PrakashJavdekar Ji to take stern action agnst @NetflixIndia & #SacredGames which disrespects not only Sikh Kakaars but Hindu religion symbology also

These people are minting money hurting our religious sentiments which cant be allowed in the name of Freedom of Expression https://t.co/lvjnz1hDmx — Manjinder S Sirsa (@mssirsa) August 20, 2019

इस मामले पर दिल्ली के राजौरी गार्डेन से अकाली विधायक ने मांग की है कि सीरीज से इस सीन को तुरंत हटाया जाए, यही नहीं सिरसा ने धमकी दी है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वह कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे। सिरसा का कहना है कि सिख धर्म में कड़ा पहनना एक धार्मिक परंपरा है, ऐसे में इसे निकाल कर फेंक देना धर्म का अपमान है। तुरंत हटाया जाए सीन पर

Why was the main character made Sikh if you didn’t do any research on the identity of Sikhs & how 5 kakaars (including Kada) are quintessential for Sikhs @NetflixIndia

I demand removal of this scene asap or we will take legal action against the production team @ANI @ZeeNews https://t.co/lvjnz1hDmx — Manjinder S Sirsa (@mssirsa) August 19, 2019

सिरसा एक ट्वीट लिखते हैं कि मैं आश्चर्यचकित हूं कि आखिर क्यों बॉलीवुड सिख धर्म का अपमान करने पर तुला है। अनुराग कश्यप ने जानबूझकर सेक्रेड गेम्स 2 में इस दृश्य को रखा है, जिसमे सैफ अपना कड़ा निकालकर समुंदर में फेंक देते हैं। यह कोई साधारण गहना नहीं है, यह सिखों का गर्व है और गुरु साहिब का आशीर्वाद है। इसके आगे विधायक ने लिखा कि अगर आप सिख समुदाय पर रिसर्च नहीं कर सकते तो इसके मुख्य किरदार को सिख क्यों रखा? मैं डिमांड करता हूं कि इस सीन को जल्द से जल्द हटाया जाए वरना हम प्रोडक्शन टीम के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे।

We cannot let Bollywood stars play with our religious faiths & sentiments. I warn Anurag Kashyap; he should at least study the scriptures of Sikhs & Hindus before he portrays the characters so negatively in his projects just for entertainment or sensationalisation@ANI @aajtak pic.twitter.com/4h34Ib9tDN — Manjinder S Sirsa (@mssirsa) August 20, 2019

आपको बता दें कि ऑनलाइन ऐप नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिजील हुआ 'सेक्रेड गेम्स' विक्रम चंद्रा की बुक पर आधारित वेब सीरीज़ है। इसका दूसरा सीज़न 15 अगस्त को नेटफ्लिक्स में रिलीज़ किया गया है। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सैफ अली खान, पंकज त्रिपाठी, सुरवीन चांवला के साथ साथ कल्कि कोचलीन भी अहम भूमिका निभाते हुए दिखें।