शॉर्ट्स में अजय देवगन को पूजा करते देख भड़का लोगों का गुस्सा, यूजर्स कर रहे हैं ऐसे Troll

જે લોકો અજય દેવગણના ચાહક હશે એ બધા જાણતા જ હશે કે અજય દેવગણ ભોળાનાથનો બોવ મોટો ભક્ત છે. ભુજમા શૂટીંગ ચાલી રહ્યુ છે એની ફિલ્મનું ત્યારે શ્રી યોગેશ બોક્ષા અજય દેવગણને આજે માંડવીના ખૂબ જૂના અને જાણીતા મહાદેવના મંદિર, નાગનાથ મહાદેવે લઇ ગયા. તસ્વીરમા મહાદેવની પૂજા કરતા ફિલ્મ અભિનેતા અજય દેવગણ અને શ્રી યોગેશ બોક્ષા. #BhujThePrideOfIndia #AjayDevgn

