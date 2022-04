अजय देवगन से कपिल शर्मा ने की कनाडा तक छोड़ने की रिक्वेस्ट, पूछा- पर सवारी कितना लोगे?

Ajay Devgn in The Kapil Sharma Show: कपिल शर्मा ने कहा, 'सर जी हम भी US, कनाडा शूट के लिए जा रहे हैं। तो हमें छोड़ दोगे? पर सवारी कितना लोगे?' अजय देवगन ने कहा, 'मैं तांगा चलाता हूं क्या?'

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Puneet Parashar Sun, 17 Apr 2022 08:20 AM

