Ajay Devgn कर रहे हैं ‘पागलपंती’ की शूटिंग, डायरेक्टर अनीस बज्मी ने कह डाली उनके लिए ये चौंकाने वाली बात

निर्देशक अनीस बज्मी का कहना है कि अभिनेता अजय देवगन जब भी उनसे मिलते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं। बज्मी ने ट्विटर पर अपनी और अजय की एक तस्वीर साझा की है। दोनों फिल्म 'पागलपंती' की सेट पर मिले थे।

बॉयफ्रेंड रोहमन संग रोमांटिक अंदाज में नजर आईं सुष्मिता सेन, फोटो वायरल

सलमान खान ने अपनी मां के साथ किया डांस, इंटरनेट पर हुआ वायरल

तस्वीर के कैप्शन में निर्देशक ने लिखा, हम भले ही हर दिन नहीं मिलें, लेकिन आखिरी बार हमने जहां बात छोड़ी होती है, वहीं से हम फिर जुड़ते हैं। सेट की सारी 'पागलपंती' के बीच अजय देवगन जब हम सबसे मिलने आते हैं तो मेरे चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं। दोस्त, हमेशा के लिए।

We might not meet everyday but always connect from where we left the last time! With all the #pagalpantionset he still manages to get a smile on my face when he drops by to meet all of us! @ajaydevgn #theydontmakethemlikehimanymore #friendsforever pic.twitter.com/IRAPT9x9ui