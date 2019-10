अजय देवगन ने ट्वीट किया- 'किसने मुझे फिरसे उंगली दिखाई'

अजय देवगन सोशल मडिया पर कम एक्टिव रहते हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में अजय ने अपनी फिल्म गोलमाल अगेन के 2 साल पूरे होने पर मैसेज लिखा है। अजय ने अपने फिल्म के करेक्टर 'गोपाल' के अंदाज में ट्वीट किया, 'किसने मुझे फिर से उंगली दिखाई? 2 साल हो गए फिर भी तुम लोग नहीं सीखे।'

इसके बाद अजय ने एक और ट्वीट किया।

This takes me back to all the fun we had on the sets!!! #2YearsOfGolmaalAgain@TusshKapoor @ArshadWarsi @shreyastalpade1 @kunalkemmu @ParineetiChopra #RohitShetty #Tabu https://t.co/DNnLu3Vx5z pic.twitter.com/wxXXwaNbgw