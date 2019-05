अजय देवगन के पिता वीरु देवगन का निधन, पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन के पिता वीरु देवगन इस दुनिया में नहीं रहें। कुछ घंटे पहले उनका निधन हो गया। वीरू देवगन बॉलीवुड के जाने माने स्टंट निर्देशक थे। निधन की खबर सामने आने के बाद बॉलीवुड के तमाम सेलेब्रिटी सोशल मीडिया पर संवेदना जता रहे हैं।

बता दें कि वीरु देवगन ने कुछ फिल्मों में एक्टिंग और प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम किया था। अपने करियर में करीब 3 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में स्टंट और एक्शन कोरियोग्राफर के तौर पर काम किया था।



