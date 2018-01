WHAT: गौरी के सामने फीकी पड़ीं ऐश्वर्या, इस वजह से हो गई ट्रोलिंग का शिकार

नए साल के मौके पर ऐश्वर्या राय बच्चन पति अभिषेक बच्चन के साथ गौरी खान के नए स्टोर में पहुंचीं। यहां दोनों ने गौरी के साथ खासा टाइम स्पेंड किया और कई पिक्स क्लिक करवाईं। ये फोटोज गौरी ने अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर की। जिसके साथ उन्होंने कई खूबसूरत कैप्शन दिए हैं। लेकिन शायद फैंस को ऐश का ये लुक पसंद नहीं आया। तभी उन्होंने न सिर्फ ऐश्वर्या को ट्रोल किया, बल्कि कई फैंस ने तो गौरी के लुक्स को ऐश से बेहतर बताया है।

ऐश का हेयर स्टाइल नहीं आया पसंद...

ऐश यहां व्हाइट टी-शर्ट, ब्लैक ब्लेजर और ब्लू जींस में दिखीं। इस आउटफिट के साथ उन्होंने रेड बेलीज पहनी थी। बालों को खुला रख के साइड पार्टेड किया था और रेड लिपिस्टक से लुक को कंप्लीट किया। वहीं गौरी का लुक भी उनसे मिलता-जुलता था, बस उनके कपड़ों और जूतों का रंग अलग था।



गौरी ने ऐश और अभिषेक के 5 फोटोज शेयर किए हैं। जिनमें से हर एक को करीब 1 लाख लाइक्स मिले हैं। लेकिन अगर आप कमेंट सेक्शन में जाए तो पता चलता है कि ज्यादातर लोगों ने ऐश के लुक्स पर निगेटिव कमेंट्स किए हैं और गौरी को उनसे अच्छा बताया है।

sha_z_kaleem Youre better than aishwarya

rmishras Why Aishwarya hairstyle is so chepu always

djburj Aish doesn't look good with red hair makes her look older

mahmuda.b Pls Ash do something different wiv ure hair, make up and dress code

vidhya.s.raman Gaurikhan!! You are the best Style Icon.. none can match or beat you !!!

iamazimsk Only gauri mam...love u mam💜

आगे पढ़िए कुछ फैंस ने तो गौरी के लुक्स पर भी किए कमेंट...

