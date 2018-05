Throwback to last year’s International CANNES Film Festival when Bollywood superstar AISHWARYA RAI ruled the red carpet at the opening of the most glamorous gathering of the biggest stars in film wearing a voluminous Michael Cinco couture fully embroidered ballgown... @sayed5inco @stylepr @aasthasharma @asiancouturefederation @couturissimo @couturenotebook @lovinghautecouture @fashion_celebs_critics_ #couture #M5Ballgown #Cinderella #CannesFilmFestival #acqnnes #FrencRiviera #AishwaryaRai #Bollywood #Hollywood #Dubai #MyDubai #MadeinDubai #MichaelCinco

A post shared by MICHAEL CINCO Dubai (@michael5inco) on May 10, 2018 at 7:46am PDT