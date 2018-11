'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां' देखकर अदिति राव हैदरी ने फैन्स को कही ये बात

आमिर खान, अमिताभ बच्चन, फातिमा सना शेख और कैटरीना कैफ की फिल्म 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां' को दर्शकों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों ने काफी नेगेटिव रिव्यूज दिए, लेकिन इसी बीच एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी ने फिल्म को लेकर अपनी बात रखी है।

दरअसल, अदिति ने फिल्म देखकर ट्विटर पर लिखा, 'मैंने ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां को पूरा एंजॉय किया है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग इस फिल्म के लिए इतना नेगेटिव कमेंट्स क्यों दे रहे हैं। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और अच्छी एक्टिंग देखने को मिली है। आप जरूर इस फिल्म को देखें और खुद देखकर डिसाइड करें कि फिल्म अच्छी है या नहीं।

I really really enjoyed #ThugsOfHindustan and I just cannot understand why it’s being pulled down like it is 🤔

Action, adventure and superb acting in a well told, super entertaining film... Go watch it guys. Enjoy the ride and decide for yourselves... 🙌🏻❤️