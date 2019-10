दबंग 3 का ट्रेलर देखने के बाद सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा पर बने मीम्स, हंस-हंसकर हो जाएंगे लोटपोट

सलमान खान की फिल्म दबंग 3 का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। जिसे देखने के बाद इंटरनेट पर लोग मीम्स बनाकर दोनों के लुक्स का मजाक उड़ाने लगे हैं। मजाक ऐसा उड़ाया है कि आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। किसी ने सोनाक्षी सिन्हा की केबीसी में खेले ‘संजीवनी बूटी’ वाले सवाल पर खिंचाई की है तो किसी ने सलमान खान का ब्लैकबक वाले केस के हवाले से मजाक उड़ाया है।

ट्रेलर में आए एक डायलॉग ‘मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम’ पर सबसे ज्यादा मीम्स बनाए गए हैं। ये वो डायलॉग है जो सलमान खान, फिल्म के विलेन किच्चा सुदीप को बोलते नजर आते हैं। देखें इंटनेट पर वायरल हो रहे मीम्स...

When mom beats You Alot But Also Saves You From Beating of Father 😂 😂 #Dabangg3Trailer pic.twitter.com/jANya0gvWC — CHULBUL RADHE 😎 (@Being__RADHE) October 23, 2019

still she's thinking sanjivani booty kis ke lie thi? #Dabangg3Trailer pic.twitter.com/jI9tNia4C6 — D J 🎧 (@djaywalebabu) October 23, 2019

Nobody

3 years old me after doing toilet#Dabangg3Trailer pic.twitter.com/LyLPyWsRgn — Mahesh Basnet (@sulphur_99) October 23, 2019

जाह्नवी कपूर ने पूरी की गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल की शूटिंग

सलमान खान ने ‘राधे’ को बताया वॉन्टेड और तेरे नाम फिल्म का 'बाप', कहा नहीं है इनमें से किसी का भी सीक्वल