कॉमेडी फिल्मों में काम करते समय कुछ ऐसा महसूस करती हैं सोनम कपूर

Sonam Kapoor & Dulquer Salmaan have got us all excited for #TheZoyaFactor. Are you looking forward to it? #SonamKapoor #sonamkapoorfans #SonamKapoornews #DulquerSalmaan #DulquerSalmaanmovies #zoyafactor #bollywoodtrailers #bollywoodlatest #bollysouth #instabollywoodgyan

A post shared by INSTABOLLYWOODGYAAN (@instabollywoodgyaan) on Aug 30, 2019 at 12:38am PDT