प्रियंका चोपड़ा के देवर क्या फिर से कर रहे हैं सोफी से शादी

हॉलीवुड की लोकप्रिय जोड़ी जो जोनास और सोफी टर्नर फ्रांस में दूसरी बार शादी करने वाले हैं। इस जोड़ी ने लॉस वेगास में 1 मई को अचानक से शादी कर दुनियाभर के अपने प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर दिया था। लेकिन ऐसा लगता है कि वे निक जोनास और प्रियंका चोपड़ा जोनास की तरह ही दूसरी बार शादी करने जा रहे हैं।

यूएसमैगजीन डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार इस जोड़ी ने अक्टूबर 2017 में सगाई की थी और इस साल जून में वे दोबारा शादी करेंगे।

A post shared by Sophie Turner 🇮🇹 (@lovelysophiet) on May 1, 2019 at 11:05pm PDT

Looks like Sophie Turner and Joe Jonas are getting married!! pic.twitter.com/zSW17g5cHC