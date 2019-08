'Mission Mangal' की सफलता के बाद जॉन अब्राहम ने अक्षय कुमार से कही ये बात तो मिस्टर खिलाड़ी ने दिया ये जवाब

15 अगस्त को रिलीज हुई मल्टीस्टारर फिल्म मिशन मंगल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही हैं। फिल्म ने पहले ही दिन 29.16 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं अब फिल्म का चौथे दिन की कमाई सामने आई है। रविवार को छुट्टी होने के चलते फिल्म ने शानदार कमाई करते हुए 27.54 करोड़ रुपये कमाए है। मिशन मंगल के कुल कलेक्शन की बात करें तो अब तक फिल्म ने 97.56 करोड़ कमाए है। वहीं मिशन मंगल' के साथ जॉन अब्राहम (John Abraham) की 'बाटला हाउस' (Batla House) बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं कर प्रदर्शन कर पा रही है। इसी बीच मिशन मंगल की सक्सेस के बाद जॉन अब्राहम ने अक्षय कुमार को एक टेक्स्ट मैसेज किया था।

Make some noise for the Desi Boyz...together we are always a riot! @TheJohnAbraham #BrotherFromAnotherMother pic.twitter.com/75mbFcgUZh