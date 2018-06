IIFA 2018: शाहिद को लगी चोट, अब अर्जुन कपूर भी हो गए बीमार

इस बार आईफा अवॉर्ड्स को लेकर अच्छी खबर नहीं आ रही है। हाल ही में ये खबर आई थी कि शाहिद कपूर चोट लगने की वजह से आईफा में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और अब ये खबर भी आ रही है कि अर्जुन कपूर भी बीमार हो गए हैं और अभी दवाइयां ले रहे हैं।

अर्जुन ने ट्वीट कर लिखा, 'मुझे बीमार होने से नफरत है। यह एक ऐसी दुविधा है कि आप कभी-कभी खुद को दवा देते हैं और बीमारी में ही काम करते हैं, या आराम करते हैं और अपने काम से हार जाते हैं। वैसे, मुझे लगता है कि मैं समय से ठीक हो जाउंगा और आईफा के मंच पर धमाकेदार परफॉर्मेंस दे पाउंगा।'

I hate being sick... it’s such a dilemma sometimes do u medicate urself & work thru the sickness or rest it out n lose out on work & ur time...anyway I guess have to rest it out n recover in time for @IIFA & nail it on stage there...